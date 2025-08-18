El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, presidente estadounidense. AFP

Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación electoral

El presidente estadounidense vuelve a plantear un desafío al sistema tras las acusaciones de fraude en los comicios de 2020

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:36

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y ... las máquinas de votación en un nuevo desafío al sistema electoral tras las amenazas de supuesto fraude vertidas contra el entonces mandatario Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  4. 4 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  8. 8 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  9. 9 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»
  10. 10

    Dos años del «milagro» que obligó a reajustar la subida a los Lagos de Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación electoral

Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación electoral