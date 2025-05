Trump publica una foto vestido de papa tras bromear con convertirse en el sucesor de Francisco

Donald Trump ha recurrido a la Inteligencia Artificial para recrear una imagen que no ha sentado nada bien en la comunidad católica ni dentro ni ... fuera de Estados Unidos. En la fotografía, difundida en su cuenta de Truth Social y compartida por la Casa Blanca en su perfil oficial en X, ajena aparentemente a la posible polémica, el presidente norteamericano aparece vestido de papa. La instantánea llega a escasos días del inicio del cónclave (7 de mayo) para la elección del sucesor de Francisco I, a cuyo funeral en el Vaticano acudió el líder republicano junto a su esposa, Melania, hace una semana.

La recreación del papa Trump se suma a las recientes declaraciones del presidente de EE UU sobre su candidato favorito para convertirse en pontífice que muchos han considerado irreverentes. El magnate no lo dudó a la hora de elegir uno: él mismo. «Me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno. Creo que sería un gran papa, nadie lo haría mejor que yo», bromeó el pasado miércoles el mandatario, que en la imagen generada por Inteligencia Artificial aparece con sotana blanca, mitra y cruz dorada mientras da la bendición.

El republicano, no obstante, ha sugerido asimismo su preferencia por Timothy Michael Dolan, arzobispo de Nueva York, entre todos los 'papables'. «Debo decir que hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Veremos qué pasa», comentó el magnate sobre el prelado que en 2013, cuando fue elegido Francisco, recibió dos votos para tomar las riendas de la Iglesia Católica.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a hacer comentarios sobre la fotografía durante una reunión informativa con periodistas sobre el próximo cónclave. No es la primera vez, eso sí, que el mandatario estadounidense se 'enfrenta' a la Iglesia Católica. Lo hizo hace pocos días, en el funeral del papa, cuando se saltó el protocolo al acudir vestido de azul y no de luto negro, una tradición que sí cumplió su esposa. Pero no todos han guardado silencio sobre la instantánea del presidente. El movimiento Republicans Against Trump -un grupo que se autodefine como «republicanos conservadores prodemocracia que luchan contra Trump y el trumpismo»- calificó la idea de «insulto flagrante a los católicos y una burla a su fe».