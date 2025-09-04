El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados de EE UU en unas maniobras efe

Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa

El presidente de EEUU pretende eliminar una ayuda militar de millones de dólares que es clave para la defensa de los países bálticos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:04

Mientras prometía al presidente polaco, Karol Nawrocki, reforzar el flanco oriental europeo para proteger a su país de la amenaza rusa, Donald Trump preparaba el ... fin de los programas de asistencia europeos de seguridad a largo plazo, entre ellos precisamente la iniciativa que fortalece el flanco oriental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  7. 7 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa

Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa