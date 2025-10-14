El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Milei, presidente de Argentina. Efe

Trump sólo ayudará a Argentina si Milei gana las próximas elecciones

«No vamos a perder nuestro tiempo si el partido de Javier no vence el 26 de octubre. Nos iremos», avisó el presidente de EE UU

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 14 de octubre 2025, 21:40

Comenta

Donald Trump no oculta sus preferencias. El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que el partido gobernante del presidente Javier Milei tenga éxito ... en las elecciones legislativas del 26 de octubre. «No vamos a perder nuestro tiempo si el partido de Milei no gana», avisó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  6. 6 «Si te veo con otro no respondo, de Villabona se sale, pero del cementerio no»
  7. 7 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  8. 8

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump sólo ayudará a Argentina si Milei gana las próximas elecciones

Trump sólo ayudará a Argentina si Milei gana las próximas elecciones