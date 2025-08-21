El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uganda se convierte en el cuarto país africano en aceptar deportados de EE UU

El Gobierno norteamericano también ha pedido a España que acoja a solicitantes de asilo

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:53

El anuncio sorprendió incluso a parte del propio Gobierno ugandés, porque el primero donde se hizo público, a través de fuentes del Ejecutivo de Donald ... Trump, fue en EE UU. Según dijeron, Uganda habría aceptado acoger a deportados de este país procedentes de terceros países, convirtiéndose así en el cuarto Estado africano en aceptarlos, después de Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini (Suazilandia). Según la cadena CBS, España sería otro de los países a los que la Administración de Trump ha pedido que acepte a los solicitantes de asilo político que no quiere en su país.

