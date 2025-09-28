Al menos un muerto y nueve heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego se incendia

Al menos hay un muerto y nueve heridos, dos en estado crítico, tras un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc, ... a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Míchigan. El templo ha sufrido luego un incendio. «Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el agresor ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento», ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

Además, ha informado de que «la iglesia sufre un incendio activo» y ha instado a la gente que esté en el lugar a refugiarse en el pabellón norte. «Por favor, eviten la zona», ha instado la policía al resto de la población. Según varios medios, algunas personas han quedado atrapadas dentro del edificio mientras las llamas se propagaban.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, dice que está «destrozada» por lo sucedido. «La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable», ha lamentado. En EE UU se han producido al menos 377 tiroteos masivos en lo que va de año.

La reacción de Trump

El incidente coincide con el luto de la congregación por la muerte a los 101 años de Russell M. Nelson, el longevo responsable de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. «El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos», escribió Donald Trump, presidente de EE UU en su plataforma Truth Social.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.