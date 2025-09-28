El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La iglesia acabó siendo pasto del fuego. X

Al menos un muerto y nueve heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego se incendia

El autor de los disparos ha sido abatido, según informan las autoridades, y Trump habla de «otro ataque contra los cristianos»

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:07

Al menos hay un muerto y nueve heridos, dos en estado crítico, tras un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc, ... a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Míchigan. El templo ha sufrido luego un incendio. «Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el agresor ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento», ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

