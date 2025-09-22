El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Reuters

Washington estudia sancionar a la Corte Penal Internacional

El alto tribunal podría verse abocado al colapso si sus cuentas son congeladas o los sistemas operativos de origen estadounidense quedan suspendidos

T. Nieva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:46

La Casa Blanca estudia la imposición de sanciones al conjunto de la Corte Penal Internacional por sus decisiones sobre Estados Unidos e Israel. Así lo ... han adelantado fuentes del entorno del Gobierno, certificando declaraciones recientes del secretario de Estado, Marco Rubio, en referencia a que el Tribunal de La Haya «es una amenaza a la seguridad nacional» y un «instrumento para la guerra jurídica» contra Washington y su aliado hebreo.

