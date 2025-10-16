El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Volodímir Zelenski y Donald Trump, el pasado 23 de septiembre en Nueva York. AFP

Washington no renuncia a un encuentro entre el presidente ruso y Zelenski

J. G. Peña

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:12

Desde que regresó al poder en Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado que es imprevisible. Su actividad en las redes sociales, el canal por el ... que difunde sus decisiones, marca el ritmo del mundo. La conversación telefónica de este jueves con Vladímir Putin lo cambia todo. Vuelve a reinar el optimismo sobre el fin de la guerra en Ucrania. La Casa Blanca, según anunció un portavoz, no descarta que tras la cita de Trump y Putin en Budapest se acuerde un encuentro entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

