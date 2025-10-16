Trump anuncia una reunión con Putin en Budapest para «poner fin a la guerra de Ucrania»

Tras una «productiva» llamada telefónica con Vladímir Putin, Donald Trump ha anunciado este jueves que se van a reunir próximamente en Budapest, capital de Hungría, ... para ver si pueden «poner fin a la ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania». La agenda del presidente de EEUU está llena de citas clave. Este viernes tiene previsto recibir al máximo dirigente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. El anuncio que acaba de realizar cambia por completo el panorama y abre una vía hacia la paz en un conflicto que comenzó en febrero de 2022.

A traves de su red social, Truth, el magnate republicano dio detalles de su «larga» conversación en Putin. El jefe del Kremlin le felicitó por la paz acordada gracias a su mediación en Gaza. «Creo que este éxito influirá en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania», escribió Trump. «También dedicamos un tiempo considerable a hablar sobre el comercio entre nuestros países cuando finalice la guerra con Ucrania», añadió.

En el tramo final de al charla, Trump y Putin pactaron una nueva cita, esta vez como la de Alaska en agosto: cara a cara. Sus respectivos asesores se reunirán la próxima semana para ultimar los detalles. «Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante», insistió el líder republicano. Budapest será la sede de ese esperado encuentro con Putin. En Hungría gobierna Viktor Orbán, amigo tanto del presidente de EE UU como del de Rusia.