Putin y Trump se encontraron en agosto en Alaska. Afp

Trump anuncia una reunión con Putin en Budapest para «poner fin a la guerra de Ucrania»

La llamada telefónica que han mantenido este jueves los dos presidentes marca la cita del viernes en la Casa Blanca entre el líder republicano y Zelenski

J. Gómez Peña

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:46

Tras una «productiva» llamada telefónica con Vladímir Putin, Donald Trump ha anunciado este jueves que se van a reunir próximamente en Budapest, capital de Hungría, ... para ver si pueden «poner fin a la ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania». La agenda del presidente de EEUU está llena de citas clave. Este viernes tiene previsto recibir al máximo dirigente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. El anuncio que acaba de realizar cambia por completo el panorama y abre una vía hacia la paz en un conflicto que comenzó en febrero de 2022.

