Soldados ucranianos disparan contra drones rusos en la región de Donetsk. AFP

Trump insta a Putin a acabar una guerra que tenía que haber durado «una semana»

El magnate se reunirá el viernes en la Casa Blanca con Zelenski para negociar la ayuda militar y el posible suministro de misiles Tomahawk

J. Gómez Peña

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:04

El mundo parece moverse al ritmo que marca la batuta de Donald Trump. Tras iniciar el pasado fin de semana un proceso de paz en ... Gaza, el presidente de Estados Unidos quiere poner fin a la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que comenzó en febrero de 2022. El magnate dice estar «muy decepcionado» con Vladímir Putin, el máximo dirigente del Kremlin. «Teníamos una buena relación y probablemente todavía la tengamos. No sé por qué continúa esta guerra. Va para cuatro años y tenía que haberla ganado en una semana», declaró. Su mensaje llegó cuando los ministros de Defensa de la OTAN negociaban en Bruselas nuevas ayudas militares a Ucrania.

