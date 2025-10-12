El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero recorre un centro comercial destrozado en la región ocupada de Donetsk. Reuters

Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal

Trump y Zelenski vuelven a conversar sobre las defensas aéreas del país y la posibilidad de que Washington arme a Kiev con misiles Tomahawk

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:00

Comenta

El penetrante sonido de las sirenas antiaéreas en Ucrania se ha convertido ya en lo que se conoce como 'ruido blanco': algo tan cotidiano que ... la población apenas lo nota. Desafortunadamente, no sucede lo mismo con los drones y los misiles que suelen llegar después, y que han convertido las noches en una pesadilla constante. Este año, los ataques de récord se han sucedido uno tras otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  8. 8 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal

Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal