Un misil Tomahawk es lanzado desde una embarcación de la Marina estadounidense. Reuters

Trump podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania

El cambio de postura del presidente estadounidense obedece a su «decepción» con Putin para acabar la invasión y a las presiones de Zelenski para dar un giro al curso de la guerra

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:53

Comenta

El presidente de EE UU, Donald Trump aseguró este martes haber «tomado una decisión» sobre el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, un ... movimiento que podría marcar una escalada en la participación de Washington en la guerra. Aunque no desveló cuál es su decisión, todo apunta a que podría aprobar finalmente el envío de unos misiles que Kiev lleva tiempo pidiendo. Al fin y al cabo, Trump reiteró que está «muy decepcionado» con Putin y aseguró que es más difícil de lidiar con él que Oriente Medio.

