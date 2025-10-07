Putin cumple 73 años con el propósito de llegar «a los 150»

El presidente ruso, Vladímir Putin, sabe que no es joven. Este martes cumple 73 años, teóricamente con la ley rusa, podría haberse jubilado hace 13. ... Sin embargo, no parece interesado en la vida de pensionista: así lo evidenció la conversación que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, el pasado 3 de septiembre, en la que hablaban sobre cómo se podría alargar la vida. E incluso salió una cifra a la palestra: 150 años.

Aunque llegó al poder con 47 años, ahora ya roza la edad de los líderes del final de la URSS, la época llamada «gerontocracia» con dirigentes como Yuri Andropov y Konstantin Chernenko, que duraron poco tiempo en el cargo y murieron en el poder. El oficialismo ruso ya se preocupa de que la salud del líder ruso no se deteriore, tal y como evidencia la preocupación para que no se contagiara de covid en plena pandemia (aún cuando la vida se hacía con total normalidad y de espaldas a cualquier restricción, con el líder ruso habían muchas medidas de seguridad) o las investigaciones que supuestamente llevan a cabo médicos del país para aumentar la esperanza de vida de las personas.

Medios opositores apuntan que en 2024 Putin habría puesto como prioridad científica la investigación de «tecnologías antienvejecimiento». Oficialmente busca mejorar la longevidad de todos los rusos (73,2 según datos de la OMS, 68,2 en el caso de los hombres). En el viejo continente es una de las más bajas, lejos del 83,2 de España (80,7 en los hombres). Por debajo solo está Ucrania. «Invertir en particular en tecnologías para prevenir el envejecimiento de las células, en neurociencia y otras innovaciones que promueven la longevidad», enfatizó la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, en febrero de 2024, durante la clausura de una exposición en Moscú dedicada a los logros de Putin. En el plan también se menciona la importancia de desarrollar tecnologías de impresión de órganos en 3D para facilitar los trasplantes, algo que mencionó el jefe del Kremlin con Xi Jinping, de su misma edad.

Un retrato muy crítico

El 7 de octubre también es el día en que fue asesinada la periodista Anna Politkovskaya 19 años atrás. Fue una de las grandes cronistas de la guerra en Chechenia y muy crítica con las acciones del ejército ruso en su reconquista de este territorio rebelde. No solo fue una recolectora de testigos incómodos, también fue una de las mayores críticas del mandatario y de las primeras en hacerlo. Cuando llevaba poco tiempo en el poder, ella advertía en su libro 'La Rusia de Putin' en la introducción de su retrato del exagente del KGB sería «no como se le suele ver en Occidente. No con gafas de color de rosa». Ese documento, publicado en 2004, refleja que todavía había una buena relación Moscú-Occidente, como evidencia el vínculo entre Putin y Bush hijo, que llegó a invitar al líder del Kremlin a su rancho de Tejas. Aunque se atrapó al autor material del asesinato, se desconoce quién dio la orden.

En 1999 Putin era un completo desconocido cuando llegó al poder en Rusia. Yeltsin lo puso de primer ministro en agosto de ese mismo año. Llegaba como líder del FSB, los servicios secretos. El 31 de diciembre no solo fue el fin de año y de milenio. También fue el inicio de su era. Aunque hubo un simulacro de cambio político con la llegada de Dmitri Medvedev a la presidencia entre 2008 y 2012, el actual líder de Rusia siguió siendo el que llevaba la voz cantante como jefe de de Gobierno. Una vez finalizado este hiato, regresó al poder como si nada hubiera pasado.

Años más tarde, la Constitución le impedía volver a presentarse al cargo, marcando como posible fin de su liderazgo de Rusia el año 2024. Sin embargo, una reforma constitucional de 2020 podría mantenerle en el poder hasta 2036 . La última que estuvo más de 30 años al frente del país fue la zarina Ekaterina la Grande, que en 1796 acabó su mandato de 34 años.