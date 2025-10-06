Merkel culpa a Polonia y las repúblicas bálticas de bloquear conversaciones con Putin para evitar la guerra en Ucrania

La excanciller federal alemana Angela Merkel ha acusado a Polonia y los países bálticos de haber obstaculizado conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ... podían haber evitado la invasión de Ucrania en febrero de 2022. «En junio de 2022 tuve la sensación de que los acuerdos de Minsk ya no eran tomados en serio por Putin», revela Merkel en declaraciones al portal húngaro 'Partizán'. Entonces y junto al mandatario francés, Emmanuel Macron, la dirigente germana, que aún gobernaba el país, estudió la creación de un nuevo formato de diálogo para posibilitar conversaciones directas de la UE con el jefe del Kremlin.

«Pero algunos no apoyaron esta idea, sobre todo los países bálticos, aunque Polonia también se opuso porque temían que no consensuáramos una política común hacia Rusia», afirma la exjefa del Gobierno alemán, quien subraya que ese formato nunca llegó a concretarse. Poco después finalizó su mandato como canciller federal y seguidamente Putin comenzó con su agresión al país vecino. «Hoy ya no podremos aclarar que habría pasado si…», señala Merkel en 'Partizán' para explicar sus reproches.

Pese a todo, la política conservadora alemana defiende el acuerdo de paz de Minsk sucrito en 2015 por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Alemania y Francia un año después de que Moscú ocupara la península de Crimea. Ese acuerdo «distaba mucho de ser perfecto» y «nunca se cumplió del todo», declaró Merkel al portal húngaro, ante el que subrayó que, pese a a ello, entre 2015 y 2021 «logró calmar» la situación, que ya entonces era tensa. Esto también permitió que Ucrania «recuperara fuerzas» y «se convirtiera en un país diferente».

Merkel destacó también que la pandemia del coronavirus había dificultado la comunicación política antes del ataque de Rusia a Ucrania. Las reuniones personales con Putin se habían cancelado y las conversaciones virtuales no habían sido suficientes para aliviar las tensiones. En la entrevista, también subraya repetidamente la importancia que, en su opinión, tiene mantener abierto un diálogo incluso entre bandos enemigos. Si «no se pueden celebrar reuniones y resolver las diferencias», entonces tampoco se pueden encontrar «nuevos compromisos», afirmó la excanciller federal.

Rearme y diplomacia

La exmandataria germana describe su visión para poner fin a la guerra en Ucrania de la siguiente manera: por un lado, Europa debe «fortalecerse militarmente», algo que ya está sucediendo. «Pero también creo que, al igual que en la Guerra Fría, siempre es necesaria la diplomacia», afirma. El objetivo es que Rusia «no gane» la guerra y que Ucrania siga siendo un «Estado libre».

Los reproches de Merkel a las tres repúblicas bálticas -Estonia, Letonia y Lituania- y Polonia tuvieron respuesta rápida desde Varsovia. El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki reaccionó con enfado a las declaraciones en la plataforma online X: «Angela Merkel ha demostrado con su entrevista irreflexiva que es una de las políticas alemanas que más daño han hecho a Europa en el último siglo», escribió.

El motivo de la visita de Merkel a Budapest fue la presentación de la traducción al húngaro de su autobiografía. La semana pasada, la excanciller se reunió con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la capital magiar. A pesar de la tensa relación entre ambos, Orbán publicó fotos de la reunión en su página de Facebook con las siguientes palabras: «Una vez canciller, siempre canciller. Bienvenida a Hungría, Angela Merkel».