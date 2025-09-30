Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

Cuando han pasado tres años y siete meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bruselas cree que Europa se encuentra en un momento ... decisivo en el que una «acción contundente» por su parte puede tener «un enorme impacto» sobre el conflicto. Así lo ha asegurado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha invitado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a participar en el quinto colegio de comisarios centrado en Defensa que ha organizado esta institución. Una reunión previa a la cumbre de líderes en Copenhague, que debatirá sobre la seguridad europea y la iniciativa de crear un 'muro de drones' frente a Rusia.

Para Von der Leyen, el diagnóstico está claro: Europa debe lograr capacidades militares interoperables, tomar «acciones fuertes e inmediatas ante las recientes incursiones aéreas en Polonia, Rumanía y Estonia; y, desarrollar su industria militar. Todo ello está recogido en un documento que los Veintisiete sobre la preparación militar del bloque para 2030, que debatirán en Copenhague y que forma parte de un informe más extenso, que Bruselas presentará junto a la OTAN en varias semanas.

El plan para el uso de los beneficios de los activos rusos congelados también estará sobre la mesa. La Comisión quiere que este dinero se use para apoyar al Gobierno ucraniano a través de préstamos, que Kiev sólo deberá devolver si Rusia asume el coste económico de la reconstrucción de Ucrania.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha destacado en su intervención la excelente cooperación que mantiene con la Comisión Europea y ha subrayado la importancia de poner en marcha el proyecto del 'muro de drones'. «Tenemos que mantener seguros nuestros cielos. Aunque no sea intencional, las acciones de Rusia son temerarias y peligrosas», ha asegurado. Esta iniciativa -que forma parte de la operación 'centinela del este'- es necesaria, ya que «no podemos gastar miles de euros y millones para derribar drones que solo cuestan varios cientos de euros».