Rusia admite que «no tiene otra alternativa» a seguir la guerra en Ucrania

El Kremlin lo tiene claro: la guerra en Ucrania finaliza cuando le convenga al país euroasiático. Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dmitri ... Peskov, este miércoles en una entrevista en la emisora RBK Radio. «Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio», ha asegurado. El 24 de febrero de 2022 los rusos empezaron el día con un discurso de Vladímir Putin declarando que el país euroasiático iniciaba la guerra contra Ucrania para «desmilitarizar», «desnazificar» el país vecino y evitar que entre en la OTAN. Moscú ha reiterado durante años las ideas de que Kiev es neonazi y un peligro inminente para su seguridad para justificar su campaña militar.

«Lo estamos haciendo por el presente y el futuro de nuestro país. Para las generaciones venideras. No tenemos alternativa» ha explicado. Ha añadido que «la operación militar es una cosa y lo que está sucediendo a nuestro alrededor es una guerra. Necesitamos ganarla por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, por el bien del futuro (de Rusia)». Durante la misma entrevista el representante del poder ruso también ha respondido a las palabras del pasado martes de Donald Trump, en las que apuntó que Kiev podría ganar la guerra con apoyo de la UE. «Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio», fueron las palabras del mandatario. Peskov ha señalado que «la situación es diferente ahora. La posición de Ucrania es mucho peor. Repito, solo seguirá empeorando», por lo que ve inviable que pueda ganar a las tropas de Moscú.

Rusia creía que lucharía en Ucrania durante unos pocos meses, tal y como evidenció un artículo de la Agencia de Noticias estatal Ria Novosti publicada en marzo de 2022 en el que se celebraba la victoria en la 'Operación Militar Especial'. Tres años después los combates prosiguen y Trump apuntó el martes que el fracaso de Moscú para conseguir una victoria rápida implica que es más débil de lo que aparenta. Él mismo también elogió la «gran moral» de Kiev y remarcó que «solo va mejorando». «El señor Trump ha oído lo que pasa desde la perspectiva de Zelenski. Y aparentemente esa versión es la que le llevó a decir lo que dijo«, rebatió Peskov.

Además el líder republicano también llamó «tigre de papel» (es decir algo que parece amenazador pero en realidad inofensivo) a Rusia. Esa etiqueta no ha gustado en el Kremlin. El portavoz de Putin ha contestado que «Rusia no es un tigre. Rusia se asocia más bien con un oso. No existen osos de papel y Rusia es un verdadero oso». Asimismo, ha añadido que «no hay nada de papel aquí, Rusia mantiene su estabilidad macroeconómica», aunque ha admitido que «ha experimentando tensiones y problemas en ciertos sectores».

«Al borde de la recesión»

A pesar de sus palabras, la guerra pasa factura a la economía rusa, tal y como lo han reconocido otros representantes del poder, como el ministro de Economía que en junio en el Foro Económico de San Petersburgo señaló que para él «Rusia se acerca al borde de la recesión». Más recientemente, a principios de diciembre, el director de Sberbank (uno de los principales bancos rusos) advirtió que la economía del país euroasiático cayó a «un estancamiento técnico». Además las previsiones de crecimiento para 2026 han menguado desde el 2,5% al 1,5% (incluso al 1,2% en el caso de las más pesimistas), según informó el titular de Finanzas, Antón Siluanov.

Trump ha pedido tanto a los países de la UE como China e India que dejen de comprar petróleo a Moscú para presionarlo. Para Peskov eso es una maniobra para intentar vender más hidrocarburos estadounidenses. «Lo más simple es forzar al mundo a comprar petróleo y gas natural líquido más caro de Estados Unidos», algo que está haciendo «sin maniobras diplomáticas».