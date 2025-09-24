El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»
El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión en el Kremlin. AFP

Rusia admite que «no tiene otra alternativa» a seguir la guerra en Ucrania

El portavoz del Kremlin asegura que el conflicto seguirá hasta «alcanzar los objetivos» y cuestiona el triunfalismo de Trump sobre las posibilidades de Ucrania de salir vencedora

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:12

El Kremlin lo tiene claro: la guerra en Ucrania finaliza cuando le convenga al país euroasiático. Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dmitri ... Peskov, este miércoles en una entrevista en la emisora RBK Radio. «Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio», ha asegurado. El 24 de febrero de 2022 los rusos empezaron el día con un discurso de Vladímir Putin declarando que el país euroasiático iniciaba la guerra contra Ucrania para «desmilitarizar», «desnazificar» el país vecino y evitar que entre en la OTAN. Moscú ha reiterado durante años las ideas de que Kiev es neonazi y un peligro inminente para su seguridad para justificar su campaña militar.

