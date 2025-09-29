El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La fragata de defensa aérea alemana FGS Hamburg F220, atracada en Copenhague. EFE

La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia

El encuentro informal de líderes también abordará el método para usar los activos rusos para apoyar a Ucrania y su adhesión al bloque comunitario

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:10

Las incursiones aéreas rusas en Europa y las crecientes amenazas de Moscú han hecho que la cumbre informal de Copenhague del 1 de octubre se ... centre en la seguridad común. Los líderes europeos acuden a la capital danesa en un momento crítico, tras el derribo de drones en Polonia, la intrusión de un dron en Rumanía y la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia. Por si fuera poco, Dinamarca, país que acoge este encuentro de máximo nivel, también ha sufrido incidentes con presencia de drones en sus cielos y este mismo fin de semana Moldavia ha denunciado injerencias de Moscú en sus elecciones parlamentarias, mediante ciberataques y campañas de desinformación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán
  10. 10

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia

La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia