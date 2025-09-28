El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Servicios militares y de emergencia intervienen tras la violación del espacio aéreo polaco. EFE

¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

El interés de Bruselas por el proyecto se ha disparado tras la cadena de incidentes con aparatos no tripulados en Escandinavia y los países bálticos que evidencia la creciente amenaza rusa

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:34

La Comisión Europea abraza la propuesta de los países bálticos de crear un 'muro antidrones' para blindar la frontera oriental de la UE, después de ... que varios Estados miembros hayan sufrido en las últimas semanas violaciones de su espacio aéreo y actividades sospechosas con estos aparatos no tripulados por medio. El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, se reunió el viernes con ministros de los países que limitan con Rusia y Bielorrusia para abordar una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas ante la creciente amenaza que representa Moscú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en Langreo
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  5. 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  6. 6

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  7. 7

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»
  10. 10 La mejor vaca frisona de España es asturiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

¿En qué consiste el &#039;muro antidrones&#039; que quiere levantar Europa?