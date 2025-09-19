La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta

Mientras la OTAN analiza las últimas violaciones aéreas rusas en Polonia y Estonia -dos aliados que han invocado el artículo 4, que llama a todos ... los socios a consultas-, los líderes de la Unión Europea se reunirán el 1 de octubre en Copenhague para acordar una «respuesta colectiva» a Moscú. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recordó este viernes que las intromisiones de drones y cazabombarderos no afectan solo a las fronteras de la Alianza Atlántica, sino también a las de la UE.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, aseguró que el vuelo de los MiG-31 sobre Estonia representa otra «provocación inaceptable» del presidente ruso, Vladímir Putin, y «pone de relieve una vez más la urgente necesidad de reforzar nuestro flanco oriental, profundizar la cooperación europea en materia de defensa e intensificar la presión sobre Rusia».

Ursula Von Der Leyen, la máxima dirigente de la Comisión Europea, se hizo también de que drones rusos «han violado el espacio aéreo, tanto en Polonia como en Rumanía», de modo que todas estas acciones conjuntas revelan cómo Putin «ha escalado» la tensión. Frente a esa postura, Von der Leyen destacó el valor del nuevo paquete de sanciones puesto este viernes sobre la mesa comunitaria (porque «son unas herramientas de presión económica y se seguirán usando hasta que Rusia se siente en la mesa de negociaciones»).

La mayoría de los gobiernos europeos mostraron su «máxima condena» de las acciones militares rusas. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, expresó su solidaridad con Estonia y el «compromiso» con su seguridad. «Nuestra respuesta: unidad y firmeza», reseñó. Su homólogo alemán, Johann Wadephul, subrayó por su parte que la OTAN siempre está dispuesta para ejecer su defensa tras elogiar la rápida actuación de los F-35 italianos. Wadephul añadió que la violación del espacio aéreo estonio fue un acto «inaceptable» y mostró el pleno respaldo de Berlín. «Al interceptar de inmediato los aviones rusos, estamos demostrando que la OTAN siempre está lista para defenderse», dijo.

Desde Ucrania, su presidente, Volodímir Zelenski, escribió en su red social: «Cazas rusos han vuelto a violar el espacio aéreo de la OTAN, esta vez en Estonia, y d enuevo Polonia. Esto es inaceptable. La desestabilización rusa se expande a nuevos países y direcciones».

Una de las reacciones que faltaban a última hora de este viernes era la de Estados Unidos. Justo unas horas antes de las intrusiones, el Kremlin anunció que la próxima semana el secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Moscú para entrevistarse con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. El Gobierno ruso añadió que comprende la «emocional» reacción de Donald Trump sobre Putin porque ambos ven frustrados sus intentos de lograr la paz.