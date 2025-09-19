El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta

Bruselas señala que la nueva provocación de Putin «pone de relieve una vez más la urgente necesidad de reforzar el flanco oriental y profundizar la cooperación en defensa«

E. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:25

Mientras la OTAN analiza las últimas violaciones aéreas rusas en Polonia y Estonia -dos aliados que han invocado el artículo 4, que llama a todos ... los socios a consultas-, los líderes de la Unión Europea se reunirán el 1 de octubre en Copenhague para acordar una «respuesta colectiva» a Moscú. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recordó este viernes que las intromisiones de drones y cazabombarderos no afectan solo a las fronteras de la Alianza Atlántica, sino también a las de la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  4. 4 El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias
  5. 5 Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
  6. 6

    Ángela Santianes se integrará en Arclin con el objetivo de hacerla crecer en Asturias
  7. 7 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  8. 8 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  9. 9 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  10. 10 «Esto parece un experimento para echarnos del Palacio de Camposagrado como sea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta

La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta