La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

El aumento de las incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo de la Unión Europea ha supuesto una escalada en las provocaciones de Moscú y ... son vistas ya como una amenaza a la seguridad europea. Los ministros de Defensa de nueve países próximos a la frontera con Rusia, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, han mantenido este viernes una videollamada en la que han acordado la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia -que formará parte de la operación de la OTAN 'Centinela del Este'- y que será «una prioridad inminente» para el bloque comunitario.

En el encuentro han participado los ministros de Defensa de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Finlandia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Varios de ellos -Polonia, Estonia, Lituania y Rumanía- experimentaron incursiones aéreas de Moscú de drones, en el caso de Poonia, o de cazas, como ocurrió en Estonia, incidentes que se han intensificado en las últimas semanas. Tal y como aseguró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, las fuerzas aliadas han actuado «con fuerza y rapidez» y han neutralizado dichas amenazas.

Sin embargo, el bloque comunitario quiere crear una infraestructura propia para protegerse de forma permanente de la amenaza rusa y quiere contruir un «muro de drones» para reforzar la defensa europea. «Tenemos detectores para cazas, pero en el caso de los drones hacen falta otro tipo de radares y sensores acústicos. La experiencia en Ucrania es muy importante: sabemos el tipo de detectores que necesitamos y dónde los tenemos que poner y debemos integrarlos en nuestros sistemas de vigilancia. La detección efectiva es la clave», ha explicado el comisario de Defensa, Kubilius.