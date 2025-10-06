Rusia derriba 251 drones ucranianos

La noche de este pasado domingo no fue plácida para las fuerzas armadas rusas. 251 drones rompieron el silencio en el cielo intentando golpear el ... territorio controlado por Moscú. Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso la mayoría de ellos se destruyeron sobre el mar Negro (62), la anexionada península de Crimea (40), las regiones de Kursk (34) y Bélgorod (30). En esta última provincia los ataques dejaron a 40.000 residentes de esta parte del país, cercana al frente, sin electricidad. Por la mañana de este lunes todavía había al menos 5.400 habitantes sin luz, según ha comunicado el gobernador de dicha región Viacheslav Gladkov.

Uno de los objetivos de esta oleada de drones fue la refinería de la ciudad de Tuapse, en Krasnodar, al sur del país y cerca del frente. Fue golpeada por restos de aparatos no tripulados que las defensas aéreas pudieron derribar. Serguéi Boyko, gobernador del distrito municipal ha publicado en su canal de Telegram que hubo dos heridos. «Dos personas resultaron heridas cuando los restos del dron cayeron en el territorio de la refinería de petróleo de Tuapse», ha precisado. También hubo un incendio por el impacto pero ya está apagado. Otras regiones afectadas fueron Krasnodar (11); Briansk y Tula (8 ambas); Mar de Azov (5); Ryazán (4); Vladímir, Ivanovo, Kaluga, Tambov y Oriol (2); y Lipetsk y región de Moscú (1).

Los ataques contra instalaciones energéticas están siendo un problema para el país euroasiático hasta el punto que hay escasez de suministro en algunas partes de Rusia como el Lejano Este y el Ártico. Esto es un problema nuevo para Moscú, teniendo en cuenta que es uno de los mayores productores de hidrocarburos del planeta. Los embates de los drones han reducido la capacidad de producción de Rusia hasta un 38% en varias regiones. Aunque las sanciones y otros problemas han contribuido a esta disminución de la capacidad de esta infraestructura, las incursiones ucranianas siguen siendo la principal razón.

Los drones llegaron a 700 kilómetros del frente, en Dzerzhinsk, donde hubo un herido y daños en viviendas y una gasolinera. Fuentes ucranianas señalan que en este mismo ataque habrían golpeado Sverdlov Plant, una fábrica de armamento clave para Rusia, que produce componentes para bombas antitanques y aéreas; y también sistemas de defensa aérea. Aunque Kiev ha focalizado su potencia militar en regiones más cercanas a su territorio, puntualmente ha golpeado a mucha más distancia, como es el caso de la llamada 'Operación Telaraña', que obligó a actuar a las defensas antiaéreas de Amur. Esta región tiene frontera con China y Corea del Norte, en la costa del Pacífico. En este caso no tuvo éxito, pero si pudo atacar Irkutsk, a 4.000 kilómetros al este de Moscú.