El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Imagen de un ataque ucraniano contra una refinería rusa en la región de Riazán. Reuters

Rusia teme la escasez de gasolina por los ataques de Kiev

Las incursiones con drones ucranianos han mermado la capacidad de refinar petróleo de una de las principales potencias en hidrocarburos

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:57

Comenta

La periferia de Rusia sufre escasez de gasolina: regiones como el Lejano Este, el Volga y parte del Ártico ruso tienen problemas de suministro. Las ... autoridades de Moscú no paran de poner parches para solucionar este problema, extraño en un país que tiene ingentes cantidades de hidrocarburos (el segundo en producción de gas, el tercero en petróleo). El último de ellos a nivel estatal ha sido el pasado miércoles cuando las autoridades han eliminado los aranceles a la gasolina importada y autorizaron el uso de monometilanilina para aumentar el octanaje del combustible, algo que estaba prohibido por ley pero se permitirá mientras hay este problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  9. 9

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  10. 10 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia teme la escasez de gasolina por los ataques de Kiev

Rusia teme la escasez de gasolina por los ataques de Kiev