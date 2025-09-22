El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente ruso, Vladímir Putin. durante una reunión este lunes en Moscú. AFP

«Medidas militares» de Putin por el plan antimisiles de Trump

El presidente ruso considera una «acción desestabilizadora» la llamada Cúpula Dorada promovida por su homólogo estadounidense y advierte de que la respues de Moscú esta vez «no será verbal»

T. Nieva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:20

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes de que responderá con «medidas técnico-militares» si el equilibrio mundial de armas se desestabiliza y ... perjudica a su país, en referencia al nuevo escudo antimisiles espacial de EE UU denominado Cúpula Dorada y anunciado por Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Medidas militares» de Putin por el plan antimisiles de Trump

«Medidas militares» de Putin por el plan antimisiles de Trump