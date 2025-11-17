Alemania levanta el embargo y volverá a exportar armas a Israel

El Gobierno de Alemania da un giro y levantará el 24 de noviembre el embargo parcial sobre las exportaciones de armas a Israel. El Ejecutivo ... del conservador Friedrich Merz toma esta decisión debido al alto el fuego acordado en octubre entre las autoridades hebreas y Hamás.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Kornelius, considera que la situación se ha «estabilizado en las últimas semanas», pese a que continúan las denuncias sobre los reiterados ataques israelíes sobre el enclave. Kornelius subrayó también el aumento de la ayuda humanitaria repartida en la Franja.

Merz anunció a principios de agosto la suspensión «hasta nuevo aviso» de las exportaciones de armas a Israel que podrían utilizarse durante la ofensiva contra Gaza, lo que supuso un cambio significativo en la política exterior del país centroeuropeo. En aquel momento, las imágenes de la masacre y de niños desnutridos generaron una ola mundial de indignación ante la ofensiva israelí.

El peso del Holocausto judío

Las directrices de exportación del Gobierno alemán prohíben de manera general el suministro de armamento a zonas en guerra o en situaciones críticas. Sin embargo, hay excepciones, entre ellas, el apoyo a Ucrania en su lucha defensiva contra la invasión rusa. También Israel es un caso especial para las autoridades de Alemania, donde perdura la sombra del Holocausto durante la II Guerra Mundial.

Debido al exterminio de seis millones de judíos, Berlín considera la seguridad de Israel una cuestión de Estado. Por eso, por ejemplo, la exportación de submarinos a Tel Aviv se subvenciona con dinero de los contribuyentes alemanes.