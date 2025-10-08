El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amplio despliegue para localizar a una mujer desaparecida en el Cabo Peñas

Alemania permitirá a la policía derribar drones sospechosos

Para hacer frente a la 'guerra híbrida' de Rusia, Von der Leyen propone que el 'muro antidrones' cubra también el flanco sur

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:37

Ante las incursiones de drones sin identificar en el espacio de la Unión Europea, hasta ahora la reacción ha sido básicamente la de cerrar los ... aeropuertos cercanos, afectando a miles de pasajeros, y quedarse de brazos cruzados hasta que pase la amenaza. Todas las pistas apuntan a Rusia como instigador de esta provocación, pero, a falta de pruebas, es imposible certificarlo. Vladímir Putin solo ha hecho un comentario jocoso al respecto: «No volveré a enviar más. Ni a Francia ni a Dinamarca», afirmó el pasado día 2 entre risas, rechazando las acusaciones a su manera.

