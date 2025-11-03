El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tomio Okamura (SPD), Andrej Babis (ANO) y Petr Macinka (Automovilistas) firman el acuerdo de coalición del nuevo Gobierno checo. Efe

La alianza euroescéptica del nuevo Gobierno checo pone en alerta a Bruselas

El populista Babis sella una coalición con dos partidos ultras que quiere endurecer la política migratoria y rechaza el euro

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

La coalición de gobierno sellada este lunes en la República Checa por el multimillonario populista Andrej Babis, ganador de las elecciones hace un mes, con ... dos partidos euroescépticos y de extrema derecha amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza de la UE. Se espera que el regreso al poder de quien fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y los aliados que se ha buscado para recuperar el cargo supongan un refuerzo del bando ultra, antiinmigración y crítico con el apoyo a Ucrania dentro del bloque comunitario, donde se encuentran alineados Hungría, con Viktor Orbán al frente, y Eslovaquia, liderada por Robert Fico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  5. 5 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  8. 8 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  9. 9 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  10. 10 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La alianza euroescéptica del nuevo Gobierno checo pone en alerta a Bruselas

La alianza euroescéptica del nuevo Gobierno checo pone en alerta a Bruselas