Imagen de archivo de cabezas de cerdo. AdobeStock

La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia

Uno de los hallazgos en París se ha producido junto a una pintada con la palabra «Macron»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Seis mezquitas de Francia han amanecido este martes con cabezas de cerdo frente a sus puertas, en lo que se considera un nuevo acto islamófobo ... en el país. Los hallazgos se han producido en la región metropolitana de París y en la capital, según ha anunciado el jefe de la policía parisina, Laurent Nuñez, quien ha informado que se ha abierto una investigación «de inmediato», además de subrayar que «se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de actos repugnantes». Con entre cinco y seis millones de fieles, el país galo cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía del Viejo Continente.

