Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, de compras en una pastelería. Efe

El auge ultra amenaza el triunfo de la izquierda moderada en las elecciones de Noruega

Los laboristas tratan este lunes de rentabilizar en las urnas el regreso a la política de Jens Stoltenberg, exsecretario general de la OTAN, para conservar el poder

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:11

En plena expansión de la extrema derecha en Europa, cuatro millones de noruegos están llamados este lunes a las urnas para elegir en unas elecciones ... parlamentarias a los 169 miembros del Storting (Stortinget, en noruego), su Parlamento unicameral. El auge de la derecha xenófoba amenaza el triunfo del bloque gubernamental de centroizquierda, que trata de rentabilizar el regreso a la política de Jens Stoltenberg, exsecretario general de la OTAN y muy popular en el país.

