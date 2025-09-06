El auge ultra amenaza el triunfo de la izquierda moderada en las elecciones de Noruega

En plena expansión de la extrema derecha en Europa, cuatro millones de noruegos están llamados este lunes a las urnas para elegir en unas elecciones ... parlamentarias a los 169 miembros del Storting (Stortinget, en noruego), su Parlamento unicameral. El auge de la derecha xenófoba amenaza el triunfo del bloque gubernamental de centroizquierda, que trata de rentabilizar el regreso a la política de Jens Stoltenberg, exsecretario general de la OTAN y muy popular en el país.

El bloque de centroizquierda parte con una ligera ventaja. Los últimos sondeos dan como ganador al Partido Laborista del primer ministro, Jonas Gahr Støre, que, con el 27% de los votos, se convertiría en la formación más votada. En segunda posición se situaría el xenófobo Partido del Progreso con el 22%, seguido del Partido Conservador, con el 14 % de los apoyos.

Las formaciones pequeñas podrían ser claves para inclinar la balanza hacia un lado u otro en unos comicios que, según los sondeos, parece que serán reñidos. El resultado dependerá de cuántos partidos superen el listón del 4% de votos necesarios para entrar en el Parlamento.

El xenófobo Partido del Progreso lograría el doble de votos que en los anteriores comicios, según los sondeos

Aunque los laboristas parten como favoritos en las encuestas, el triunfo del bloque de centroizquierda se ve amenazado por la extrema derecha. El Partido del Progreso ha duplicado, bajo el liderazgo de la ultra Sylvi Listhaug, sus apoyos en los sondeos desde las elecciones de 2021.

Este grupo ultraderechista podría superar a los conservadores y convertirse en la principal fuerza de la derecha. En 2021, el Partido del Progreso obtuvo el 11,6% de los votos, siendo entonces el cuarto con más escaños en el Parlamento noruego.

Si gana la centroizquierda, se espera que el laborista Store, en el poder desde octubre de 2021, continúe en el cargo por cuatro años más. Si, en cambio, los partidos de derecha logran una victoria, la próxima primera ministra de Noruega podría ser la líder ultra Sylvi Listhaug o la conservadora Erna Solberg.

Contra la inmigración

El Partido del Progreso (FrP, por sus siglas en noruego) fue fundado en 1973 como una formación de protesta contra los impuestos, pero evolucionó hacia posiciones más populistas de derecha con posturas antiinmigración. Este grupo ultra formó parte del gobierno de coalición liderado por el Partido Conservador de 2013 a 2020 como socio menor.

La campaña electoral noruega ha estado dominada por temas económicos, desde el elevado coste de la vida a los impuestos, pasando por el precio de la electricidad, la calidad de los servicios públicos y la gestión del fondo soberano de Noruega, que gestiona los ingresos del Estado procedentes de la producción de petróleo y gas.

No se espera que en estas elecciones ningún partido obtenga los 85 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que el ganador tendría que gobernar en minoría o formar una coalición. El bloque de centroizquierda obtendría 88 diputados, frente a los 81 de la oposición, según un promedio de las encuestas publicadas el último mes elaborado por la web Poll of Polls.

Está por ver si el Partido Laborista se beneficiará del llamado 'efecto Jens Stoltenberg', tras el regreso a la política noruega del exsecretario general de la OTAN y exprimer ministro. En febrero pasado, Støre nombró ministro de Finanzas a Stoltenberg, quien fue primer ministro de Noruega entre 2000 y 2001 y entre 2005 y 2013. Su regreso ha dado impulso a los laboristas en las encuestas, ya que el exsecretario de la Alianza Atlántica durante 10 años (2014-2024) cuenta con muchos seguidores. En unos pocos días, el Partido Laborista, que flojeaba en los sondeos, ganó diez puntos.

La amenaza de Rusia

Las urnas decidirán si finalmente la balanza se inclina a favor del bloque de centroizquierda o si triunfa el bloque de derechas y logra regresar al poder en Noruega tras cuatro años en la oposición.

La composición exacta de los partidos que formarán el próximo gobierno noruego dependerá de las negociaciones posteriores a la celebración de estos comicios.

Tras las elecciones parlamentarias de 2021, el Partido Laborista y el Partido del Centro formaron un gobierno de coalición, después de ocho años de gobierno conservador. Durante su mandato, el gobierno tuvo que hacer frente a retos como la inflación, los precios de la energía, complejas negociaciones sobre políticas medioambientales y a cuestiones relacionadas con su relación con la Unión Europea.

El Partido del Centro abandonó el pasado enero el gobierno bipartito noruego por su desacuerdo con los laboristas sobre la adopción de un paquete de medidas energéticas del club comunitario. Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí del Espacio Económico Europeo, por lo que debe adoptar la legislación comunitaria en ciertas áreas.

Tras la ruptura de la coalición, Støre ha continuado gobernando con un Ejecutivo en minoría hasta estas elecciones parlamentarias. Los comicios se celebran en medio de la incertidumbre internacional, provocada por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la guerra de agresión rusa contra Ucrania y las tensiones en Oriente Medio. Noruega, miembro de la OTAN desde 1949, tiene frontera con Rusia en el Ártico.