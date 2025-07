Aumenta la presión interna para que Alemania adopte una postura más dura con Israel por Gaza

La presión interna aumenta en Alemania para que el Gobierno del canciller federal, Friedrich Merz, adopte una postura más dura con Israel a la vista ... de la situación en Gaza, donde la hambruna empeora día a día por el bloqueo israelí a la entrada de suministros en la Franja. Unos 130 diplomáticos germanos, en su mayoría jóvenes, han formado un grupo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores para exigir al Ejecutivo una crítica más clara al Estado hebreo, según revela la revista 'Spiegel', que explica que el lema del grupo es «leal pero no conformista».

Se espera que el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, se reúna próximamente con este grupo de diplomáticos alemanes muy preocupados por el empeoramiento de la situación en Gaza. Merz, en el poder desde mayo, ha calificado en varias ocasiones de «inaceptable» el proceder de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja y ha pedido a Tel Aviv que permita la entrada de ayuda humanitaria.

El canciller conservador negó la semana que de parte de su Gobierno existiese «un apoyo incondicional» a Israel. Merz recordó que, por ejemplo, la política de construcción de asentamientos en Cisjordania tampoco cuenta con la aprobación de Berlín. Sin embargo, Alemania no firmó esta semana la carta de 25 países, entre ellos Francia y España, exhortando al Gobierno del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, a detener su ofensiva en Gaza lo antes posible y respetar los Derechos Humanos de los palestinos.

La coalición gubernamental, formada por los conservadores de la CDU-CSU y los socialdemócratas, está dividida sobre cómo abordar la guerra de Oriente Próximo. En el SPD también aumentan las voces que piden al Ejecutivo alemán que actúe con mayor dureza frente al Gobierno israelí, dando el número cada vez mayor de víctimas civiles palestinas.

La ministra alemana de Desarrollo, Reem Alabali Radovan, ha lamentado esta semana que el Estado germano no se haya sumado a la declaración de países exigiendo para poner fin de inmediato a la guerra en la Franja, que calificó de «comprensible». «Lo que está sucediendo en Gaza es inconcebible. Están muriendo niños inocentes. La gente pasa hambre. Se necesita ahora, no en algún momento, un alto el fuego inmediato y duradero», dijo la política del SPD, que apoya de forma personal la declaración de Gaza, aunque el Gobierno alemán no se haya sumado todavía a esta iniciativa diplomática.

Responsabilidad histórica

Hasta ahora, los sucesivos gabinetes alemanes han asegurado que la existencia y la seguridad de Israel son y seguirán siendo «una razón de Estado» para el país germano. Esto es consecuencia de la responsabilidad histórica por el asesinato de seis millones de judíos europeos por los nazis en el Holocausto.

La guerra de Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, donde murieron 1.200 personas y se capturaron a 251 rehenes. Desde el pasado 2 de marzo, en total más de 80 días, el bloqueo israelí a la entrada de suministros en Gaza continúa. Como consecuencia de ello, la población de la Franja se enfrenta al riesgo de desnutrición y hambruna, según han denunciado gobiernos, ONG y organizaciones internacionales.

La cifra de personas fallecidas a causa de la inanición asciende ya a 111, según datos de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo.