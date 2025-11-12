El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bruselas presenta un escudo europeo ante las campañas de desinformación e interferencias de terceros países

La Comisión elabora un plan de acción para blindar el continente en medio de la «guerra híbrida» de Rusia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:19

Europa trata de desplegar todas las herramientas a su alcance para protegerse ante amenazas de terceros países. En medio de la «guerra híbrida» de Rusia, ... la Comisión Europea ha presentado este miércoles un escudo democrático comunitario, que incluye la creación de un centro para coordinar el trabajo de todos los Estados miembros y blindar el continente ante campañas de desinformación e interferencias en medios de comunicación y en procesos electorales por parte de terceros países, como ya ocurrió en los comicios generales de Moldavia.

