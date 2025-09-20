El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Los aeródromos afectados recomiendan a los usuarios consultar el estado de los vuelos antes de acudir a las terminales

T Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:58

Caos en varios aeropuertos de Europa. Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque está causando importantes retrasos y cancelaciones en varios ... aeródromos, entre ellos el de Heathrow, en Londres, el de Berlín y Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  4. 4 El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias
  5. 5 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  6. 6

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  7. 7 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  8. 8 Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
  9. 9 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  10. 10

    Ángela Santianes se integrará en Arclin con el objetivo de hacerla crecer en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín