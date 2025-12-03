El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Karol Nawrocki, presidente de Polonia. Efe

El Constitucional de Polonia ilegaliza el Partido Comunista por «glorificar a criminales»

La formación apenas tiene visibilidad pública y no cuenta con ningún representante electo

T. Nieva

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:35

Comenta

El Tribunal Constitucional (TC) polaco ha fallado este miércoles que los objetivos y las actividades del Partido Comunista de su país (KPP), refundado en 2002, ... son incompatibles con la Constitución y ha decretado su ilegalización inmediata por «glorificar a criminales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  5. 5 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  6. 6

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  7. 7 La familia desalojada por el incendio en Oviedo: «Necesitamos un lugar donde vivir»
  8. 8 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Constitucional de Polonia ilegaliza el Partido Comunista por «glorificar a criminales»

El Constitucional de Polonia ilegaliza el Partido Comunista por «glorificar a criminales»