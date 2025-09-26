El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Nicolas Sarkozy y su pareja, Carla Bruni, el jueves a su llegada al Tribunal de París. E.P.

La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy

El partido de Los Republicanos no logra marcar distancias con el expresidente, que se convertirá en el primer exjefe del Estado en ser encarcelado en la historia de la Quinta República

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:33

La sentencia del Tribunal de París que condenó el jueves al conservador Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión y lo declaró culpable de haberse ... asociado de manera ilícita con la dictadura libia de Muamar el Gadafi ha tenido consecuencias sísmicas en la política francesa. Salvo un giro inesperado, quien fuera jefe del Estado galo entre 2007 y 2012 se convertirá en las próximas semanas o meses en el primer expresidente en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. La petición de la Corte de que la pena se aplique de manera inmediata, sin esperar a un juicio en segunda instancia, ha dado al veredicto una dimensión histórica. Y ha alimentado el debate sobre el funcionamiento de la Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy

La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy