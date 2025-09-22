El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un avión, en pleno vuelo. E. C.

La detección de varios drones provoca la paralización del aeropuerto de Copenhague

La irrupción de este tipo de aparatos no tripulados procedentes de Rusia generó tensión la pasada semana en Estonia, Rumanía y Polonia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:15

El tráfico en el aeropuerto de mayor tamaño de Dinamarca, ubicado en Copenhague, ha queado suspendido este lunes tras varios avistamientos de drones, según informaron ... las autoridades policiales. Entre dos y cuatro aeronaves no tripuladas «grandes» fueron avistados en la zona. Esta detección llega después de que la semana pasada varios drones y aviones rusos irrumpieran en el espacio aéreo del Estonia, Rumanía y Polonia. Además, un ciberataque de origen desconocido alteró el funcionamiento en las instalaciones aéreas de Bruselas, Londres y Berlín.

