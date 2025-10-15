La elección del diseño del billete 500 rublos tensa el Cáucaso Norte

El Banco Central ruso lanzó el pasado 1 de octubre lo que pareció una votación inofensiva y poco polémica: la elección de un nuevo diseño ... del billete de 500 rublos para el Distrito Federal del Cáucaso Norte (que incluye el krai de Stavropol y las repúblicas de Daguestán, Adiguea, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Osetia del Norte y Chechenia ). Entre las opciones para el reverso del billete hay 16 monumentos o paisajes de diferentes puntos de la región. Lo que no esperaban las autoridades financieras del país euroasiátiico es que despertarían una polémica que acarrearía acusaciones de injerencia extranjera y de romper la unidad del país.

Este nuevo billete tenía que ser de uso exclusivo en esta parte de Rusia pero el domingo pasado se ha decidido suspender la votación por numerosos intentos de «aumentar el número de votos para ciertos objetos mediante medios técnicos» y se espera que se reanude bajo otro criterio más estricto. El gobernador de Chechenia Ramzán Kadirov prometió el 10 de octubre un sorteo de 10 iphone 17 para aquellos que votaran cuatro veces en el sorteo (se podía hacer a través de las redes de Vkontakte, Odnoklassniki; además de por email y por Gosuslugui, el portal administrativo oficial de Rusia) por el diseño de Grozny, la capital chechena.

El bloguero Asjab Tamaev fue un paso más allá y prometió dar un coche a quién votara por el diseño checheno. El Banco Central para evitar un alud de votos para esta propuesta, en un primer momento limitó los votos a los de Gosuslugui, donde cada persona está registrada con su pasaporte y solo puede votar una vez. Desde entonces tanto los medios de la república como los mismos políticos empezaron a emitir explicaciones sobre cómo votar por el diseño de Grozny en este concurso. El ministro de Política Nacional, Relaciones Exteriores, Prensa e Información de la República Chechena, Ajmed Dudayev, criticó la medida de cambiar las reglas del juego en plena votación.

Les pidió que no se rindieran ante «provocadores, agentes extranjeros, chusma y liberales». Además abiertamente pidió que si el Banco Central no está satisfecho con «lo rápido que crecen los votos, si no les gusta que (la opción chechena) lidere, solo díganlo». En el mismo también exigió a los trabajadores del ente estatal que respondieran a las llamadas de ciudadanos chechenos indignados. El vdeo donde expresa estas ideas lo han compartido diferentes canales de comunicación de esta parte de Rusia e incluso el mismo gobernador de la república.

Injerencias extranjeras

Por otro lado, el mayor defensor de la otra opción que tenía posibilidades de ganar, el del Elbrús, era el bloguero militar Vladislav Pozdnyakov. Este influencer fue el fundador de 'Estado Masculino', un grupo ultranacionalista que ahora está prohibido. Acusó a los dirigentes chechenos de hinchar los votos al decir que «el 90% de los votos son bots» y acusó al Banco Central de «una votación injusta». Viacheslav Davankov, líder del partido Gente Nueva, también ha pedido el respaldo por este diseño regalando un viaje para dos en las cercanías de la montaña para quien elija esta opción. Estas era las principales opciones para la cara trasera del billete.

En la última información disponible sobre la votación ganaba la opción de la montaña con 1,2 millones de votos, con la skyline de Grozny cerca con 1 millón. La votación para el anverso fue mucho menos polémica y se zanjó sin incidentes, lucía la Akademicheskaya Galereya, un antiguo balneario de Pyatigorsk.

Según declaró Alexey Chepa, el vicepresidente del comité de Asuntos Estatales de la Duma a Gazeta.ru, «los servicios de inteligencia extranjeras podrían estar interesadas en esto (conflictos interétnicos) y difundirán información en línea que generará problemas». Añadió que las agencias de inteligencia occidentales «intentan dividir (Rusia) por motivos étnicos y religiosos». Criticó que «el Banco Central debería pensar en otros asuntos, aquellos que afectan al 99,9% de la población del país. Lo que están haciendo con las fluctuaciones del tipo de cambio está lastrando la economía».

«Campaña de odio»

El bloguero militar pro-Kremlin Dmitri Steshin exigió que se investigaran las acciones del Banco Central, asegurando que esta iniciativa para dividir a rusos y chechenos era obra de la «estrechez mental de los funcionarios» o la obra de enemigos de Rusia. En Chechenia ya han anunciado las autoridades los planes de presentar una petición al presidente, Vladímir Putin, sobre la votación, alegando que en Internet hay «una repugnante campaña de odio contra el pueblo checheno».

Estas ideas las secundó Dudayev en su vídeo, en el que defiende que «si el Banco Central permite que en el nuevo billete aparezca un símbolo que gane no por la justicia sino por el dinero y el odio, atentará contra la idea misma de una Rusia multiétnica». Concluía que esto «no solo será una vergüenza para el concurso: será una señal de advertencia para todo el país». Las relaciones entre Chechenia y Moscú han sido históricamente conflictivas, especialmente en los años 90 y principios de los 2000 con las dos guerras ruso-chechenas aunque ahora mismo bajo la dirección de Ramzan Kadirov es una región fiel a Putin.