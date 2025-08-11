El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kaja Kallas, en una reunión anterior con los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido. Efe

Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia

Los ministros europeos de Exteriores coinciden en ejercer «presión» sobre Moscú con más sanciones para evitar «futuras agresiones»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:23

La cercanía de la cita en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin ha acelerado los movimientos diplomáticos. Los ministros de Exteriores de la Unión ... Europea, a los que se sumó por videoconferencia su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, se han citado este lunes para unir fuerzas y pactar una estrategia en apoyo a Kiev. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dejó claras las líneas a seguir: «La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia». Así, defiende, llegará el fin de la invasión rusa de Ucrania.

