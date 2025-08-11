Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia

La cercanía de la cita en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin ha acelerado los movimientos diplomáticos. Los ministros de Exteriores de la Unión ... Europea, a los que se sumó por videoconferencia su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, se han citado este lunes para unir fuerzas y pactar una estrategia en apoyo a Kiev. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dejó claras las líneas a seguir: «La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia». Así, defiende, llegará el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Antes de la reunión, el presidente el país invadido, Volodímir Zelenski, recordó que Rusia «se niega a detener las masacres y, por lo tanto, no debería recibir ninguna recompensa ni beneficio» en un futuro proceso de negociación. Kiev no está dispuesto a renunciar a ningún metro de su territorio. En la actualidad, las tropas de Moscú ocupan la quinta parte del suelo ucraniano. Este será un punto clave en las conversaciones de esta semana.

Kallas aseguró que la UE respalda los pasos dados por EEUU para lograr la paz y que, mientras llega ese acuerdo, trabajará en aplicar más sanciones a Rusia, en brindar más apoyo militar a Ucrania y en agilizar su proceso de adhesión a la UE. Además de terminar con este conflicto, su meta es «evitar futuras agresiones rusas» en Europa. «Mientras Rusia no haya aceptado un alto el fuego total e incondicional, ni siquiera deberíamos discutir ninguna concesión. Eso nunca ha funcionado en el pasado con Rusia y no funcionará con Putin hoy»», avisó. «La secuencia de los pasos es importante. Primero, un alto el fuego incondicional con un sólido sistema de vigilancia y garantías de seguridad rigurosas», zanjó.

En la UE hay dudas sobre las intenciones de Putin. En la reunión de ayer, el ministro ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que «Rusia ha estado imitando un proceso de paz, distorsionando, manipulando y echándonos polvo a los ojos». «No puede haber recompensas ni regalos para el agresor –añadió–. Toda concesión invita a más agresiones».

Su homólogo italiano, Antonio Tajani, fijó las líneas rojas: «Cualquier solución diplomática debe proteger la soberanía de Ucrania, su integridad territorial y su libertad para elegir su propio futuro, incluido su camino hacia la Unión Europea».

Por su parte, el portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que Londres apoya los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque considera que Kiev debe participar en cualquier acuerdo que termine con los combates en el frente de batalla. «Nunca confiaremos en el presidente Putin hasta el límite, pero apoyaremos a Ucrania, al presidente Trump y a las naciones europeas en estas negociaciones», insistió el portavoz de Starmer. «Toda paz debe construirse con Ucrania, no imponérsela, y no premiaremos la agresión ni comprometeremos su soberanía», concluyó en sintonía con el ministro español, José Manuel Albares.

Inyección económica a Kiev

Los titulares de Exteriores europeos coinciden en la idea de que las fronteras internacionales no se pueden cambiar por la fuerza y expresaron su temor a que cualquier acuerdo impuesto a Kiev pueda crear un precedente peligroso. «La garantía de seguridad más sólida sería que no existieran limitaciones al apoyo de las fuerzas armadas de Kiev ni de terceros países a Ucrania», declaró una fuente autorizada de la Comisión.

Como prueba de su apoyo, la Unión Europea transfirió ayer una nueva partida –la tercera– de 1.600 millones de euros a Ucrania procedentes de los rendimientos por los activos rusos congelados. Estos fondos provienen de los intereses generados por los bienes de Moscú retenidos durante la primera mitad del año en entidades depositarias europeas.