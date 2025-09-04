El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alice Weidel, colíder de la ultraderechista AfD. EFE

La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario

Los Verdes y La Izquierda quieren reactivar el proceso para ilegalizar y prohibir la formación xenófoba y antieuropea

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:59

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) continúa su carrera al alza y amenaza seriamente con alcanzar el poder en los Estados federados del este del ... país, pese al cortafuegos levantado por el resto de las formaciones políticas germanas para impedir su acceso a cualquier Ejecutivo, ya sea nacional, regional o municipal. A un año de las elecciones legislativas en el 'Land' de Sajonia-Anhalt, AfD alcanzaría un 39% de los votos, según un sondeo hecho público este jueves por el instituto demoscópico Infratest Dimap.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  6. 6 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  7. 7 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  8. 8 Ryanair no deja de volar en Asturias
  9. 9 Denuncian a una pareja por okupas en Langreo y acaban detenidos por alquilar pisos que no eran suyos
  10. 10 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario

La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario