La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) continúa su carrera al alza y amenaza seriamente con alcanzar el poder en los Estados federados del este del ... país, pese al cortafuegos levantado por el resto de las formaciones políticas germanas para impedir su acceso a cualquier Ejecutivo, ya sea nacional, regional o municipal. A un año de las elecciones legislativas en el 'Land' de Sajonia-Anhalt, AfD alcanzaría un 39% de los votos, según un sondeo hecho público este jueves por el instituto demoscópico Infratest Dimap.

El partido xenófobo y antieuropeo se situaría en primer lugar con gran ventaja sobre su más inmediato competidor, la Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside el canciller federal, Friedrich Merz, y que sumaría un 27% de los votos. El sondeo concede un 13% a La Izquierda, un paupérrimo 7% al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y un 6% a la populista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW). Verdes y liberales (FDP) quedarían fuera del Parlamento regional en Magdeburgo con tan solo un 3% en ambos casos.

La fuerte subida de Alternativa para Alemania se ha producido durante este verano. Una encuesta representativa realizada en junio por el instituto Insa situaba entonces a la Unión Cristianodemócrata a la cabeza de las preferencias del electorado con un potencial 34% de los votos. AfD se situaba inmediatamente detrás con un 30%. La Izquierda alcanzaba en ese mes un 11%, BSW un 8% y el SPD un 7%. Verdes y liberales quedaban de nuevo fuera del legislativo regional al no superar el 5%.

Demanda ante el Constitucional

En los comicios celebrados en 2021 se impuso la CDU con un 37,1% de los votos, muy por delante de Alternativa para Alemania con un 20,8%. Sajonia-Anhalt es gobernada actualmente por una coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales. Si los partidos democráticos quisieran mantener en pie su cortafuegos contra AfD en ese Estado sería necesaria según este sondeo una alianza de CDU, La Izquierda, SPD y la ultraizquierdista BSW. Un escenario que los analistas consideran sumamente improbable ante las profundas diferencias entre los cuatro partidos.

Entre tanto, los grupos parlamentarios de Los Verdes y La Izquierda en el Bundestag han invitado al resto de los partidos democráticos a reactivar la iniciativa para la prohibición de Alternativa para Alemania mediante una demanda ante el Tribunal Constitucional germano por parte de la Cámara Baja. En una carta dirigida a conservadores y socialdemócratas los líderes parlamentarios de la formación ecologista, pero también de La Izquierda, proponen pasar de las palabras a los hechos e iniciar el procedimiento para ilegalizar AfD.

«A la vista de nuestra responsabilidad histórica, el Bundestag alemán tiene la obligación jurídica y política de considerar seriamente la posibilidad de iniciar un procedimiento para prohibir un partido cuando existan motivos para ello», señala la misiva. Este momento ha llegado ahora, dada la creciente radicalización de la AfD. «Para proteger a las personas y la democracia», ahora se debe examinar de manera responsable y, si es necesario, poner en marcha rápidamente un procedimiento de prohibición de partidos, escriben los líderes de los grupos parlamentarios en su carta, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias DPA. Para ello, es fundamental que los grupos parlamentarios democráticos actúen de manera conjunta, avisa la nota.

Ampliar Una manifestación contra la extrema derecha en Berlín AFP

A principios de mayo, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) anunció que, a partir de ese momento, clasificaría a AfD como una organización antidemocrática de extrema derecha, de manera que ese organismo puede observar con los instrumentos de los servicios de Inteligencia interiores todas las actividades del partido y sus dirigentes. Sin embargo, debido a una demanda presentada por la AfD contra esta medida, la autoridad suspendió la clasificación hasta que un tribunal confirme la valoración de la BfV.

Las opiniones sobre un posible proceso de prohibición de AfD están divididas. Los ministros del Interior del Gobierno de Berlín y de los Estados federados han acordado la creación de un grupo de trabajo federal-estatal para seguir tratando el tema de AfD, en caso de que la nueva clasificación de la BfV sea confirmada judicialmente. El ministro del Interior, el conservador Alexander Dobrindt, opina que un proceso de ilegalización alimentaría la narrativa victimista de esa formación. Prefiere «gobernar para eliminar» a los ultras. La Izquierda, por su parte, se posiciona claramente a favor de la ilegalización de la extrema derecha.

Solo el Tribunal Constitucional alemán puede decidir sobre la prohibición de un partido político en este país. El procedimiento es largo y puede durar varios años. La solicitud correspondiente solo puede ser presentada por las dos Cámaras parlamentarias federales (el Bundestag y el Bundesrat) o el Gobierno federal.