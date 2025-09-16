El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra francesa de Cultura, la conservadora Rachida Dati, en una imagen oficial. Gobierno de Francia

La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros

La conservadora Rachida Dati se ha visto salpicada por esta investigación menos de dos meses después de su enjuiciamiento por presuntos cobros ilegales

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:48

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, se ha visto salpicada por otra investigación judicial. La Fiscalía de París investiga a esta dirigente conservadora, de ... 59 años, por presuntamente no haber declarado joyas valoradas en más de 400.000 euros. El Ministerio Público ha informado este martes de esta decisión que complica las ambiciones de la polémica y mediática Dati, que aspira a convertirse en la próxima alcaldesa de París en las elecciones municipales de marzo del año que viene.

