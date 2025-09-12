El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Tusk y Emmanuel Macron en un encuentro en París el año pasado. Reuters

Francia convoca al embajador ruso tras la incursión de los drones en Polonia

El ministro de Asuntos Exteriores asegura que «no vamos a dejarnos intimidar» por Moscú y considera que lo ocurrido «forma parte de una estrategia deliberada»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:46

Francia reacciona a nivel diplomático y militar tras la incursión de los drones rusos en Polonia. París ha convocado este viernes por la mañana al ... embajador de Rusia en la capital gala. «Vamos a decirle que no nos dejaremos intimidar», ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista radiofónica en la que ha anunciado esta medida. «La OTAN y sus aliados tienen una vocación defensiva y disuasiva que es la más potente del mundo. Hace falta que (Moscú) deje de ponernos a prueba e intimidarnos», ha añadido en declaraciones a France Inter, la emisora más escuchada en el país vecino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  2. 2 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  3. 3 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  4. 4 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  8. 8 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  9. 9

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  10. 10

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Francia convoca al embajador ruso tras la incursión de los drones en Polonia

Francia convoca al embajador ruso tras la incursión de los drones en Polonia