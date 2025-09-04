El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron presiden la reunión de la Coalición de Voluntarios en París. EFE

Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz

La reunión de la Coalición de Voluntarios en París se ha cerrado con este acuerdo a la espera de conocer la implicación de EE UU en las garantías de seguridad a la exrepública

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:33

Europa, Ucrania y Estados Unidos aumentan la presión sobre Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó este jueves que «26 países están dispuestos» a enviar ... soldados para dar seguridad terrestre, marítima y aérea a la exrepública soviética tras un hipotético acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. El jefe del Estado galo hizo este anuncio después de la cumbre celebrada en París de la llamada Coalición de los Voluntarios, compuesta por 35 naciones, la gran mayoría de ellas europeas. Copresidido por Macron y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el encuentro contó con la presencia de otros ocho dirigentes y el resto participó por videoconferencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  6. 6 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  7. 7 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz

Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz