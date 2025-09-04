Más de una veintena de países se comprometen a formar o enviar soldados a Ucrania si se firma la paz

Europa, Ucrania y Estados Unidos aumentan la presión sobre Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó este jueves que «26 países están dispuestos» a enviar ... soldados para dar seguridad terrestre, marítima y aérea a la exrepública soviética tras un hipotético acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. El jefe del Estado galo hizo este anuncio después de la cumbre celebrada en París de la llamada Coalición de los Voluntarios, compuesta por 35 naciones, la gran mayoría de ellas europeas. Copresidido por Macron y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el encuentro contó con la presencia de otros ocho dirigentes y el resto participó por videoconferencia.

Tras la reunión del 18 de agosto en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski y varios mandatarios europeos, la elaboración de garantías de seguridad era uno de los objetivos de los dirigentes occidentales. Dos semanas después de ese encuentro, la Coalición de los Voluntarios ha anunciado que la mayoría de los países de la UE están dispuestos a enviar soldados a Ucrania tras un hipotético acuerdo de paz o alto el fuego.

«En febrero de 2024 solo éramos dos países (Francia y Lituania) los que contemplábamos el envío de soldados a Ucrania», ahora «hay 26 que se han comprometido formalmente», ha destacado Macron en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Elíseo, en la que también participó Zelenski. Ambos dirigentes han precisado que esos 26 Estados -aún no se conoce cuáles son- no enviarán tropas a suelo ucraniano, puesto que algunos de ellos se dedicarían a formar a tropas del país invadido.

Presencia de Witkoff

Macron y Zelenski compartieron los resultados de la reunión tras una llamada telefónica al mediodía con el inquilino de la Casa Blanca, que duró una hora y media. Aunque su presencia no había sido anunciada, el enviado especial de Trump a Ucrania, Steve Witkoff, también estuvo en el Elíseo. El representante norteamericano apenas asistió durante 30 minutos a la cita matutina de los mandatarios del Viejo Continente, que se alargó dos horas. Después se vio cara a cara con el presidente de la antigua república soviética.

«Esperamos que EE UU precise su participación en los próximos días» Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

Uno de los objetivos de la cumbre era demostrar que los países de la Coalición de Voluntarios han avanzado en las garantías de seguridad para Ucrania y que los socios de la UE están listos para tener un rol preponderante en ese dispositivo. A cambio de eso, los dirigentes continentales esperan que Estados Unidos acepte implicarse de manera más directa. A pesar del anuncio que la mayoría de los miembros de esta alianza colaborarán en esa futura protección, eso no ha servido para que Washington detalle cuál sería su nivel de implicación. Trump dijo en agosto que barajaba dar seguridad aérea, pero descartó el envío de soldados. «Esperamos que EE UU precise su participación en los próximos días», ha declarado Zelenski.

Además de Macron y Zelenski, otros siete dirigentes participaron de manera presencial en la reunión, entre los cuales estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el máximo responsable del Consejo Europeo, António Costa, y los líderes de Dinamarca, Polonia o Países Bajos. Inicialmente estaba prevista la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero tuvo que suspender su viaje a París en mitad del vuelo debido a una avería en el avión y asistir a la reunión por videoconferencia. Los principales mandatarios europeos -el británico Keir Starmer, el alemán Friedrich Merz y la italiana Giorgia Meloni- también la siguieron a distancia.