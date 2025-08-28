El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE
EFE

Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia «de preferir los misiles a las negociaciones de paz»

M.L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:44

Al menos diez personas han muerto como consecuencia de un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev, según ha informado el presidente ... de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acusa a Rusia «de preferir los misiles a las negociaciones de paz». Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, asegura que se encuentra «horrorizado» por una nueva serie de ataques rusos contra Kiev. Entre los edifcios dañados se encuentra el de la misión de la Unión Europea en la capital, según ha informado el jefe del Consejo Europeo, António Costa, en redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  6. 6 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  7. 7 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE

Al menos diez muertos en un gran ataque ruso contra Kiev que daña un edificio de la UE