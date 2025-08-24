El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer con el rostro tapado y la fotografía de un soldado desaparecido, durante la celebración en Ucrania del Día de la Indpendencia. Reuters

EE UU resta capacidad de ataque a Ucrania al prohibirle lanzar sus misiles sobre Rusia

Biden lo permitió al final de su mandato, pero ahora Trump considera que pondría en riesgo el proceso de paz que impulsa

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:08

En su lucha para contener la invasión rusa, Ucrania cuenta con misiles de precisión estadounidense ATACMS, pero no recurre a ellos. Según 'The Wall Street ... Journal', Washington se lo ha prohibido para no elevar la tensión con Moscú. Pese a que hace sólo unos días Donald Trump animó a Volodímir Zelenski a contraatacar con fuerza, la realidad es otra. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha vetado de forma discreta el uso de este armamento. EEUU le da una pistola a Ucrania y le bloquea el gatillo. Zelenski recalcó ayer la necesidad de golpear el interior de Rusia. Con los ATACMS capados, su industria acaba de anunciar la producción de su primer misil crucero, el 'Flamingo', con un alcance de 3.000 kilómetros.

