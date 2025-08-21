El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. AFP

Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?

Trump presiona para que el encuentro se celebre cuanto antes, pero el Kremlin no tiene tanta prisa y ni siquiera hay acuerdo sobre la sede

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:17

En diplomacia, las cuestiones formales pesan a veces tanto o más que el fondo. Vladímir Putin, por ejemplo, casi nunca cita por su nombre a ... Volodímir Zelenski. El presidente de Rusia considera «ilegítimo» a su homólogo ucraniano. Desde el inicio en 2022 de la invasión de las tropas del Kremlin, el Gobierno de Moscú ha repetido que negociar directamente con Zelenski sería indigno. En la televisión rusa le califican de «payaso», en referencia a su pasado como actor y humorista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  4. 4 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  7. 7 Libertad provisional para el detenido por la agresión sexual de una joven en Gijón
  8. 8 Rescatan a un padre y una hija perdidos entre la niebla en los Picos de Europa
  9. 9 Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 20 de agosto de 2025
  10. 10 Barbón solicitará la declaración de zona catastrófica y anuncia más fondos contra los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?

Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?