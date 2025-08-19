El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keir Starmer y Emmanuel Macron, en un momento de la cumbre celebrada el lunes en Washington. EP

Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin

El Kremlin no rechaza la cita pero considera que debe prepararse «minuciosamente» y reclama, además, la protección de sus propios «intereses de seguridad»

María Rego

María Rego

Martes, 19 de agosto 2025, 12:38

Rusia ha rebajado las expectativas sobre un posible proceso de paz en Ucrania que generó la cumbre celebrada en la Casa Blanca. Serguéi Lavrov, su ... ministro de Exteriores, ha sido el encargado de arrojar un jarro de agua fría sobre el aparente optimismo que se respiró en el encuentro al sugerir que aún habrá que esperar para ver a los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladímir Putin, sentados a una misma mesa. Moscú no rechaza la cita, pero subraya que debe prepararse «minuciosamente», algo en lo que Donald Trump estaría ya inmerso. De hecho, el líder republicano habría telefoneado el lunes al jefe del Kremlin, lo que interrumpió la conversación con sus invitados durante al menos 40 minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  4. 4 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  5. 5 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  7. 7 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  8. 8 Arde una embarcación en el puerto de Luarca
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contra el reloj
  10. 10

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin

Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin