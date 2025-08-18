El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la reunión de este lunes en la Casa Blanca. AFP

Zelenski regresa a la Casa Blanca acompañado de líderes europeos en busca de la paz

Trump celebra «un gran día» y espera avanzar hacia una negociación con Putin

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:24

Volodímir Zelenski ha regresado a la Casa Blanca seis meses después de la humillación a la que le sometió su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ... le tendió una emboscada en el Despacho Oval con la ayuda de las figuras más agresivas de su Ejecutivo. Pero esta vez el presidente de Ucrania no llega solo. Este lunes le acompañan siete líderes europeos de primera fila para apoyar tanto a la persona como a lo que representa. Porque, frente al acercamiento de Trump y Vladímir Putin, escenificado en Alaska y seguido de la adopción del primero de líneas rojas rusas como la soberanía de Crimea o la negativa al ingreso de Kiev en la OTAN, Europa exige una negociación que parta de la base de un alto el fuego, en la que esté presente Ucrania y en la que se respete la soberanía del país invadido.

