Zelenski regresa a la Casa Blanca acompañado de líderes europeos en busca de la paz

Volodímir Zelenski ha regresado a la Casa Blanca seis meses después de la humillación a la que le sometió su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ... le tendió una emboscada en el Despacho Oval con la ayuda de las figuras más agresivas de su Ejecutivo. Pero esta vez el presidente de Ucrania no llega solo. Este lunes le acompañan siete líderes europeos de primera fila para apoyar tanto a la persona como a lo que representa. Porque, frente al acercamiento de Trump y Vladímir Putin, escenificado en Alaska y seguido de la adopción del primero de líneas rojas rusas como la soberanía de Crimea o la negativa al ingreso de Kiev en la OTAN, Europa exige una negociación que parta de la base de un alto el fuego, en la que esté presente Ucrania y en la que se respete la soberanía del país invadido.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Los presidentes de Francia, Finlandia y la Comisión Europea, Emmanuel Macron, Alexander Stubb y Ursula von der Leyen, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, el canciller de Alemania, Frederich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañan con ese objetivo a Zelenski en Washington, aunque tendrán que esperar a que concluya la reunión bilateral con Trump para poder participar en las conversaciones, algo que está previsto que suceda a partir de las 21 horas en la España peninsular.

De momento, el encuentro es cordial. En el Despacho Oval, tanto Trump como los periodistas han adulado a Zelenski por su chaqueta negra, recordando lo sucedido en la anterior reunión porque no llevaba traje, y ambos líderes han mostrado buena disposición. Trump considera que «si todo va bien hoy» podrá preparar una reunión trilateral con Putin, y Zelenski ha hecho hincapié en la necesidad de declarar «una tregua» antes de nada. Los periodistas en la sala, la mayoría de la esfera de Trump, han criticado que Zelenski continúe «enviando hombres a morir» e incluso han puesto en duda en sus preguntas «que Putin sea el agresor».

En cualquier caso, Trump ha dado la bienvenida a todos los mandatarios afirmando que «es un gran día en la Casa Blanca. Nunca hemos reunido aquí a tantos líderes europeos a la vez. Es un gran honor para América». Y se ha preguntado «¡a ver cuáles son los resultados!».

Continúa el avance ruso

Eso es también lo que el mundo quiere saber. Porque Trump ha ido adoptando cada vez más puntos de la narrativa rusa, como es la negociación de un tratado de paz antes de que se produzca un alto el fuego, algo que Zelenski considera primordial. Al fin y al cabo, los ataques y los bombardeos continúan provocando un constante flujo de víctimas, tanto militares como civiles. Anoche, por ejemplo, los misiles rusos alcanzaron un bloque de apartamentos en Járkov dejando siete muertos -entre ellos un bebé de año y medio- y 17 heridos.

This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.



We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Sobre el terreno, además, las tropas rusas continúan avanzando en lo que parece un intento por conquistar la mayor superficie posible antes de que se pueda declarar un alto el fuego. Al fin y al cabo, Trump ha afirmado en varias ocasiones la posibilidad de llevar a cabo «un intercambio de territorio» que sería en realidad una devolución de parte de lo invadido. Cuantas más localidades hagan ondear la tricolor rusa, más fácil tendrá la negociación Moscú. «A Rusia solo se la puede obligar a la paz desde la fuerza. El presidente Trump tiene esa fuerza», ha afirmado Zelenski.

Opciones sobre la mesa

En esta coyuntura, los analistas ucranianos recalcan que su presidente no tiene potestad para modificar las fronteras del país, por lo que tampoco está autorizado para ceder legalmente territorio. En este escenario jurídico, se podría alcanzar un armisticio al estilo de Corea, pero no más. Y el Ejecutivo ucraniano hace especial hincapié en las garantías que Occidente pueda ofrecer. Porque tanto políticos como militares y civiles ucranianos tienen claro que en Putin no se puede confiar, y que, sin un poder disuasorio sustancial, nada impedirá que Moscú vuelva a poner en marcha la invasión dentro de cierto tiempo.

Por eso, entre las posibilidades que barajan los expertos se encuentran desde el desplazamiento de tropas de la OTAN a territorio ucraniano, hasta la promulgación en Rusia de una ley que impida volver a atacar al país vecino. Zelenski también considera el acceso a la Unión Europea como parte de esas garantías, ya que el acceso a la Alianza Atlántica se da por descartado.

A pesar de todas las dificultades, la esperanza es lo último que se pierde. «Por fin se abre la posibilidad de un diálogo», ha afirmado Meloni antes de una reunión que Zelenski ha preparado con Stubb -considerado el líder europeo más cercano a Trump-. «La unidad de Occidente, desde mi punto de vista, es también el instrumento que tenemos para construir la paz y garantizar la justicia. Creo que debemos explorar todas las soluciones posibles para garantizar la paz, la justicia y la seguridad de nuestras naciones», ha afirmado la primera ministra italiana.

Por su parte, Putin también ha tenido un día ajetreado haciendo llamadas a líderes políticos afines, entre los que se encuentran el primer ministro de India y los presidentes de Brasil, Sudáfrica y Tayikistán.