Donald Trump tras su encuentro con Vladímir Putin. EFE

Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a entrar en la OTAN horas antes de verse en Washington

El presidente de EE UU recibe este lunes a su homólogo ucraniano y líderes europeos en la Casa Blanca tras reunirse el viernes con el jefe del Kremlin en Alaska

María Rego

María Rego

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:27

Donald Trump ha puesto sobre la mesa sus condiciones para las negociaciones de paz en Ucrania. A horas de reunirse en Washington con el presidente ... de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que ni la devolución de la península de Crimea -anexionada por Rusia en 2014- ni la adhesión de Kiev a la OTAN -una de las grandes aspiraciones del dirigente ucraniano- se abordarán en ese diálogo. El magnate ha sacado, además, pecho de la cumbre sin precedentes en la que este lunes ejercerá como anfitrión en la capital estadounidense.

