Vladímir Putin, presidente de Rusia. Efe

Putin exige el control del este de Ucrania para detener la guerra

Trump ya ha trasladado la propuesta a Zelenski y varios líderes europeos tras una cumbre en Alaska que el presidente ruso califica de «oportuna y útil»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:46

En los medios de comunicación rusos, siempre bajo la lupa del Gobierno, había cierta euforia debido al papel jugado por el presidente del país, Vladímir ... Putin, en la cumbre de Alaska que compartió el viernes con Donald Trump, su homólogo estadounidense. Consideran que Rusia mantuvo su posición de fuerza en la invasión que inició en 2022 sobre territorio ucraniano. Marcó los pasos hacia la paz. Según el diario británico 'The Telegraph', Putin se comprometió con Trump a poner fin a los combates si Kiev entrega por completo la región de Donetsk, en el este del país. Con esa condición, Moscú estaría dispuesto a devolver parte de otras zonas ahora ocupadas.

