Ucrania reconoce que tropas rusas han entrado en la región de Dnipropetrovsk

Vladímir Putin diseñó su Operación Militar Especial para lograr la capitulación de la capital de Ucrania, Kiev, en cuestión de pocos días. Un mes después ... de intentarlo desde las inmediaciones, las tropas rusas fueron expulsadas y, desde mediados de 2022, los enfrentamientos se han concentrado sobre todo en las cuatro regiones que Moscú se anexionó mediante una reforma constitucional: las dos que componen el Donbás -Lugansk y Donetsk-, Jersón y Zaporiyia. La primera ya está bajo control total de Putin, mientras que sus soldados avanzan poco a poco en la segunda y están estancados en el resto.

Sin embargo, ahora el gobierno de Volodímir Zelenski reconoce algo que Moscú ya había anunciado el lunes, que el invasor ha entrado en la región de Dnipropetrovsk. Situada más al oeste, salvo por bombardeos ocasionales, había vivido hasta ahora casi al margen de la guerra. Pero las Fuerzas Armadas reconocen ahora que se están produciendo combates en dos localidades de este 'oblast': Zaporizke y Novoheorhivka.

La narrativa ucraniana, no obstante, difiere de la rusa en un punto: mientras el Kremlin asegura que esos dos pueblos han caído ya, Kiev sostiene que ha logrado detener su avance y que retiene su control, a pesar de que la batalla continúa. «Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han frenado el avance de los invasores rusos y mantienen el control de la aldea de Zaporizke, a pesar de todos los esfuerzos de las fuerzas rusas, que intentan capturar este asentamiento», afirma el Estado Mayor en un comunicado en el que aseguraba que Rusia está perdiendo en este asalto «decenas de soldados al día».

5,6 millones de ucranianos viven actualmente fuera de su país, la mayoría desplazados tras la invasión.

El portavoz del ejercito ucraniano en la zona, Viktor Tregubov, explicó a la cadena británica BBC que este se trata del «primer ataque a gran escala en Dnipropetrovsk», y que anteriormente solo se habían producido pequeñas escaramuzas a través de las cuales los rusos trataron de ocupar, sin éxito, la aldea de Dachne. El objetivo de Moscú, según reconoció el propio portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, es crear en ese territorio una «zona de amortiguación» que sirva a sus tropas para proteger los territorios que ya controla en el Donbás.

Libre movimiento internacional

En esta situación, sorprende la decisión que ha tomado el gobierno ucraniano: permitirá la salida y entrada libre de hombres entre los 18 y los 22 años. Hasta ahora, solo los menores de edad podían cruzar la frontera, pero ya que solo los que hayan cumplido los 25 pueden ser llamados a filas, la primera ministra, Yulia Svyrydenko ha anunciado que se permitirá el libre movimiento internacional de los más jóvenes. El objetivo de esta medida es doble: reducir el número de adolescentes que sus padres envían al extranjero por miedo a que lleguen a la edad de reclutamiento y, como explicó la mandataria, «que los ucranianos mantengan sus vínculos con el país tanto como sea posible».