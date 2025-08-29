El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Merz y Macron volvieron ayer a reflejar su buena sintonía. Reuters

Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia

Los líderes de Francia y Alemania desconfían de la reunión entre Putin y Zelenski y advierten de que la guerra puede durar «muchos meses»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:35

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han mostrado este viernes escépticos respecto a una rápida resolución de la guerra ... de Ucrania. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, han advertido de que, en palabras de Merz, el conflicto «aún puede durar muchos meses».

