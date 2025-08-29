El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen visita una fábrica de drones en Letonia. Comisión Europea

Europa adjudica los primeros 150.000 millones de euros en préstamos para defensa

Se distribuirán entre los 19 países que los han solicitado. 15 de ellos han activado la cláusula de flexibilidad presupuestaria para que no computen como déficit

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:43

La primera partida de préstamos para que la Unión Europea aumente su gasto en defensa ya está aprobada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula ... von der Leyen, ha anunciado este viernes que 150.000 millones de euros del plan SAFE ya han sido adjudicados. Desde Letonia, donde ha iniciado una gira por los siete países de la UE que comparten frontera con Rusia y Bielorrusia, la política alemana ha indicado que los fondos se repartirán entre los 19 estados que los han solicitado y ha recordado que no serán únicamente utilizados para la adquisición de armamento y de sistemas. «Muchos Estados miembro han indicado que también los utilizarán para apoyar a la industria de defensa ucraniana. Se trata, por tanto, de un auténtico éxito europeo», ha resaltado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  4. 4 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  9. 9 El guiño de la Reina Letizia a Asturias durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Europa adjudica los primeros 150.000 millones de euros en préstamos para defensa

Europa adjudica los primeros 150.000 millones de euros en préstamos para defensa